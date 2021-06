Auch in der neuen Version wird zwischen Einreisen aus „normalen“ Risikogebieten, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten unterschieden. Personen die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in Gebieten aufgehalten haben, die laut RKI einem dieser Kategorien zugeordnet ist, müssen vorab eine Meldung auf www.einreiseanmeldung.de machen und die Bestätigung darüber aufbewahren.