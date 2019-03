Wohin auf der Hannover Messe? Tipps für Außenwirtschaftler

Kontakte knüpfen mit Unternehmern und Marktentscheidern aus aller Welt – dafür bietet die Hannover Messe eine ausgezeichnete Plattform. Mit Global Business & Markets hat die Hannover Messe in Halle 27 eine einzigartige Plattform geschaffen, die mittelständische Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitäten unterstützt. Vom 1. bis zum 5. April finden hier internationale Konferenzen, länderbezogene Veranstaltungen und zahlreiche Kooperationsbörsen statt. Hier sind Gemeinschaftsstände aus In- und Ausland, ausländische Regierungsorganisationen, Wirtschaftsförderer sowie Fachverbände, Finanzierungsinstitute und viele weitere Institutionen und Experten aus dem Ausland vertreten. Auch die IHK Hannover sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und die Vertreter vieler Deutscher Auslandshandelskammern sind präsent.



Ein Land steht jedes Jahr im Fokus der Weltleitmesse der Industrie. Dieses Jahr ist es Schweden. Alle Informationen rund um die Präsenz des Landes auf der Hannover Messe und darum herum sind im Bereich Partnerland Schweden zusammengestellt. Unter dem Motto Sweden Co-Lab positionieren sich schwedische Unternehmen in Halle 27, Stand H30 als weltweit führende Anbieter von Smart-Industry-Lösungen.



Das Forum Global Business & Markets bietet internationale Veranstaltungen über Schweden hinaus; täglich wird ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm zu globalen Themen und den unterschiedlichsten Auslandsmärkten geboten.



Ausstellerliste Global Business und Markets

Eine Übersicht der Aussteller im Global Business & Markets finden sich in der Ausstellerkurzliste.



Messestand der IHK Hannover

Fragen an die IHK? Ein persönliches Gespräch zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Wirtschaftsförderung oder Fachkräfte, Marktpotenzialen in Auslandsmärkten? Die IHK Hannover berät in Halle 27 Stand B 30/1. Auch vermitteln wir hier den Kontakt zu den vor Ort anwesenden Repräsentanten der verschiedenen Auslandshandelskammern, Repräsentanten und Partnern des Landes Niedersachsen im Ausland sowie verschiedenen anderen Wirtschaftsförderern aus dem In- und Ausland.



Kostenlose Tickets für IHK-Mitglieder

Die Deutsche Messe AG und die IHK Hannover bieten Mitgliedern der IHK Hannover auch in diesem Jahr die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Ticket die Hannover Messe zu besuchen.



Gemeinschaftsstände des Landes Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Halle 5, Stand D05

Innovationsland Niedersachsen

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Halle 2, Stand A08



Messestand von DIHK und von 48 Auslandshandelskammern (1.- 5. April)

Gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) stellen insgesamt 48 Auslandshandelskammern (AHKs) in Halle 27 am Stand B 30/3 auf der Hannover Messe aus. Die Experten aus den jeweiligen Ländern stehen Unternehmern für individuelle Beratungsgespräche zu den verschiedenen Auslandsmärkten zur Verfügung. Die Beratungsthemen sind breit und reichen von Markteintritt und Marktbearbeitung über die Standortwahl bis hin zur Vertriebspartnersuche oder der Gründung im Ausland.



Zu folgenden Ländern sortiert nach Weltregion werden halbstündige Gesprächstermine angeboten:

Afrika - MENA Amerika Asien – Pazifik Europa Algerien Bahrain Iran Jemen Nigeria Ostafrika Saudi-Arabien Südafrika Argentinien Brasilien Kanada Paraguay USA (San Francisco) Aserbaidschan China Hong Kong Indonesien Myanmar Shanghai Singapur Südkorea Taiwan Thailand Vietnam Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Estland Finnland Frankreich Griechenland Italien Lettland Litauen Luxemburg Mazedonien Niederlande Norwegen Österreich Polen Rumänien Russland Schweden Serbien Slowakei Slowenien Spanien Tschechien



Eine Terminvereinbarung kann nach vorheriger Registrierung auf folgendem Portal erfolgen: https://www.matching.ahk.de/



Beratungsgespräche für Unternehmen mit Repräsentanten und Partnern des Landes Niedersachsen

Auch Repräsentanten und Partner des Landes Niedersachsen stehen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung kann per E-Mail erfolgen.