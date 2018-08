Internationales Food Forum am 17. September in der IHK Hannover

Fast-Food und XXL? Von wegen. Health Food ist in den USA und Kanada inzwischen mehr als nur ein Trend. Insbesondere die sogenannten Millennials, die Generation, die für die Lebensmittelindustrie sicherlich besonders interessant ist, wollen anders essen – gesund und multikulturell. Das verursacht einiges an Wirbel in den Lebensmittelmärkten: Traditionelle Marken müssen auf einmal um ihren Platz in den Lebensmittelregalen kämpfen – Newcomer aus Nischen und ausländische Produkte machen ihnen den Platz streitig. Aber nicht nur in den Regalen herrscht Dynamik. Auch der Handel ist in Bewegung: Deutsche Discounter starten eine Expansionswelle in den USA. Amazon eröffnet in Seattle den ersten Supermarkt ohne Kassen. Mit Kanada gibt es auf einmal ein neues Abkommen: CETA.

Die USA und Kanada – für deutsche Produzenten und Händler aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind dies zwei attraktive Absatzmärkte – riesig und mit einer kaufkräftigen Bevölkerung noch dazu. Allerdings auch nicht ganz einfach: Die Vorgaben der lokalen Behörden sind streng und gerade für den Newcomer kostenintensiv. Marktstrukturen und Vertriebskonzepte folgen anderen Prinzipien, die Produktauswahl in den Superstores ist riesig, die Verpackungen bunter und die Geschmäcker salziger – oder auch süßer. Wie lassen sich die Märkte also am besten erschließen? Und vor allem: Wie lassen sich die Kunden überzeugen?

Es ist das Wissen über Bewährtes und Neues und die oft kleinen nationalen Unterschiede gepaart mit langjährigen Erfahrungen und Netzwerken vor Ort, die über den Erfolg deutscher Produkte in den USA oder Kanada entscheiden.

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und den Deutschen Auslandshandelskammern aus Chicago und Toronto organisiert die IHK Hannover ein

Food Forum USA und Kanada

am Montag, den 17. September 2018 in der IHK Hannover

Ziel des Forums ist es, Produzenten und Händlern aus der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft eine Plattform für Informationen und den Austausch rund um den US-Amerikanischen und kanadischen Markt zu bieten. Neben Fachbeiträgen von Experten aus der Lebensmittelindustrie und dem Handel werden auch Unternehmer über ihre Erfahrungen diskutieren. Zusätzlich wird am Nachmittag ein Workshop zum Thema "Koscher in den USA" sowie Beratungsgespräche mit den Fachexperten geboten. Um 9 Uhr beginnen die Fachvorträge; ab 14:30 Uhr der Workshop zum Thema „Koscher in den USA“ sowie parallel die Termine für individuelle Beratungsgespräche. Der Teilnahmebetrag beträgt 100,00 Euro zzgl. USt.

Programm: Food Forum USA und KanadaOnline-Anmeldeformular

