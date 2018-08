Leichtes Plus zum Ausbildungsstart - Immer mehr Geflüchtete beginnen Ausbildung

Zum 1. August, an dem traditionell in vielen Unternehmen die Ausbildung startet, verzeichnet die IHK Hannover in ihrem Bereich 8668 abgeschlossene Berufsausbildungsverträge und damit 0,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.



„Der leichte Zuwachs am Ausbildungsmarkt darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Unter-nehmen immer größere Probleme haben, für ihre Ausbildungsplätze geeignete Bewerber zu finden“, sagt Prof. Dr. Günter Hirth, Leiter Berufsbildung bei der IHK Hannover. Ausbildungsplätze sind aktuell noch in nahezu allen Bereichen frei.



Positiv wirkt sich am Ausbildungsmarkt dagegen die steigende Zahl Geflüchteter aus, die im Jahr 2018 in eine Ausbildung starten. „Die Geflüchteten füllen in diesem Ausbildungsjahr bereits die demografische Lücke, die durch immer stärker sinkende Schulabgängerzahlen gerissen wird“, sagt Hirth. Haben 2017 noch 177 Geflüchtete eine Ausbildung begonnen, erwartet die IHK Hannover für dieses Jahr den Abschluss von 250 Ausbildungsverhältnissen mit geflüchteten jungen Menschen, das entspricht einem Zuwachs von über 40 Prozent. Auch für die nächsten Jahre rechnet die IHK mit einem weiter steigenden Anteil von Geflüchteten in der Ausbildung.



Zum Ausbildungsstart 1. August stieg in diesem Jahr die Zahl der Ausbildungsverträge in den industriell-technischen Berufen um 3,8 Prozent auf 2779. Vor allem bei den Berufen im Bereich der Elektrotechnik (825 Verträge/ +8,3 %) waren große Zuwächse zu verzeichnen. In den kaufmännischen Berufen wurden bisher 5889 Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen, das entspricht einem Minus von 1,3 Prozent. Insbesondere bei den Handelsberufen (1874/ -3,9 %) gab es aktuell einen Einschnitt.

Auf dem Ausbildungsmarkt ist in den kommenden Wochen noch viel Bewegung zu erwarten und die IHK Hannover rechnet in ihrem Bezirk im Gesamtjahr 2018 mit rund 10.000 Ausbildungsverträgen.



Noch keine Lehrstelle? Tipps der IHK für Jugendliche



Grundsätzlich kann zu jedem Zeitpunkt eine Ausbildung begonnen werden. Deshalb nicht vom vermeintlichen Stichtag 1. August abschrecken lassen. In vielen Unternehmen ist ein Ausbildungsbeginn am 1. September oder sogar noch später möglich.

In der IHK-Lehrstellenbörse finden sich auch für 2018 noch rund 530 freie Ausbildungsplätze. In vielen Berufen gibt es Chancen. Besonders hoch sind sie in Berufen des Handels, der Logistik, der Gastronomie und im IT-Bereich.



Neben der IHK-Lehrstellenbörse sollten Jugendliche auch Informationsangebote der Agentur für Arbeit nutzen, wie z. B. Jobbörse, Berufenet und BerufeTV. Hier können auch Alternativen zum Wunschberuf gefunden werden.