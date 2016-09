Messe für Nahrungsmittel und Verpackung in Nigeria mit „German Pavilion“

Vom 28. bis zum 30. März 2017 wird zum dritten Mal die Messe Agrofood & Plastpack Nigeria in Lagos stattfinden, dieses Jahr erstmals mit einem „German Pavilion“ bei dem deutsche Aussteller vergünstigt Stände erwerben können.

Im letzten Jahr präsentierten 86 Aussteller aus 21 Ländern, davon 14 aus Deutschland, ihre Produkte und Leistungen entlang der Wertschöpfungskette der Lebensmittelherstellung, -verarbeitung und -verpackung. Die Messe wird auch in diesem Jahr vom deutschen Veranstalter fairtrade durchgeführt. Partner der Messe sind under anderem der VDMA und die Delegation der Deutschen Wirtschaft Nigeria (AHK Nigeria). Die Messe ist unterteilt in die Bereiche „agro“, „food and bev tec“ und „food and hospitality“.

Weitere Informationen zur Messe sowie Hintergrundinformationen zur Branche in Nigeria stehen auf den Internetseiten der Agrofood and Plastpack Nigeria. Fragen zur Messe beantwortet der Veranstalter:

Freyja Detjen

fairtrade Messe und

Ausstellungs GmbH & Co. KG Kurfürsten Anlage 36 69115 Heidelberg Tel. 06221/4565-19 Fax 06221/4565-25

„Broschüre Agrofood_NG2017“

„Broschüre Plastpack_NG2017“

Deutsche Messebeteiligung mit German Pavilion

Erstmals wird es in diesem Jahr vergünstigte Stände im Rahmen eines „German Pavilion“ geben. Der „German Pavilion“ wird durch das Auslandsmesseprogramm des BMWi, der Auma und dem VDMA gefördert: Stand-Komplettpakete kosten 270 Euro pro Quadrameter (inklusive Standbau). Teilnehmer des „German Pavilion“ werden während der Messe technisch und organisatorisch betreut. Weitere Informationen stehen auf den Internetseiten der Messe, dort sind auch die Anmeldedokumente erhältlich. Die Anmeldung ist bis zum 30. November 2016 möglich.

Fragen zum „German Pavilion“ auf der Plastpack Nigeria beantwortet:

Frank Hoffmann

expotec gmbh

Markgrafenstraße 12 - 14

10969 Berlin

hoffmann@expotecgmbh.de

Tel. 030/229080-41

Fax 030/229080-59

Gute Chancen für deutsche Produzenten

Nigeria ist mit über 170 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas und einer der größten Märkte für Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie hat mit 22 Prozent den stärksten Anteil am verarbeitenden Gewerbe. Allein in den letzten zehn Jahren hat sich der Wert der im Lande produzierten Nahrungsmittel und Getränke auf über 43 Mrd. Euro jährlich mehr als verdreifacht. Trotz der aktuellen Herausforderungen für Unternehmen und Konsumenten sind verpackte Lebensmittel eine der leistungsstärksten Absatzbranchen, und abgefülltes Wasser verzeichnete auch in 2015 weiterhin Rekordwachstum. Diese Zahlen spiegeln den steigenden Lebensmittelkonsum einer ständig wachsenden und zahlungskräftigeren Bevölkerung, aber auch das Bestreben, die Lebensmittel zunehmend im Land selbst herzustellen.

Veranstaltung bei der IHK Hannover informiert über Chancen deutscher Nahrungsmittel in Subsahara-Afrika und Mittel/-Südamerika

Auch in diesem Jahr finden bei der IHK Hannover Informationsveranstaltungen zur Exportförderung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft statt, dieses Jahr mit den Schwerpunktländern „Südafrika, Nigeria, Kenia + East African Community“ am 22. November 2016 sowie zu „Brasilien, Mexico, Kolumbien“ am 23. November 2016.

„Programm & Anmeldung Exportfoerderung AgrarprodukteZA-NG-KE“

„Programm & Anmeldung Exportfoerderung Bras-Chile-Kol“