Zertifikatslehrgang: Qualifizierte/-r Büroassistent/-in (IHK)

Der Zertifikatslehrgang Qualifizierte/-r Büroassistent/-in (IHK) richtet sich an alle, die typische Tätigkeiten im Büro von Grund auf lernen möchten, zum Beispiel Selbstständige, Unternehmensgründer, Quer- und Berufswiedereinsteiger. Der Lehrgang beginnt am 22. September 2016 und endet am 16. Juni 2017.



Vermittelt werden praxisorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten für die Büroarbeit. Neben kaufmännischen Grundlagen und den gängigsten Bürotätigkeiten lernen die Teilnehmer auch das 10-Finger-Tastschreiben, Microsoft Word, Excel und PowerPoint.



Nach Bestehen des Tests am Ende des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Qualifizierte/-r Büroassistent/-in (IHK)“.



Der Unterricht findet donnerstags von 17.45 bis 20.15 Uhr bzw. 21.00 Uhr statt. Lehrgangsort ist Hannover. In den Schulferien ist kein Unterricht.

Lehrgangsinhalte:

Betriebs- und volkswirtschaftliche Grundlagen

Grundlage des wirtschaftlichen Handelns

Das ökonomische Prinzip

Der einfache Wirtschaftskreislauf

Produktionsfaktoren

Wirtschaftsordnung

Markt und Preisbildung

Rechtsformen

Tätigkeitsfelder im Betrieb

Aufbau- und Ablauforganisation

Büroorganisation

moderne Korrespondenz und Umgangsformen

Schriftgutverwaltung

Aufbewahrungsfristen

Ablagesysteme

Postbearbeitung

Vordruckgestaltung

Terminplanung

Gesprächsvorbereitung

Planen von Besprechungen und Konferenzen

Reiseplanung

Einführung in Windows

Oberfläche (Desktop)

Arbeiten mit Laufwerken, Ordnern und Dateien

Download von Dateien aus dem Internet

Grundlagen Word

Formatierungen (Zeichen, Absätze usw.)

Aufzählungen, Nummerierungen, Tabulatoren und Tabstopps

Tabellen, Kopfzeilen und Fußnoten

DIN-Brief-Erstellung, einfacher Serienbrief

Grundlagen Excel

Formatierungen

einfache Berechnungen (Summe, Produkt, Differenz, Quotient)

relative und absolute Bezüge, Funktionsassistent

Wenn-Dann-Funktion

Grundlagen PowerPoint

Grundlagen der Präsentationsgestaltung

Folien-Master

Maschinenschreiben (Tastschreiben)

Veranstaltung: Qualifizierte/-r Büroassistent/-in (IHK)

Beginn: 22.9.2016, 17.45 bis 20.15 Uhr bzw. 21.00 Uhr

Gesamtdauer: 9 Monate, 95 Unterrichtsstunden

Veranstaltungsort: Hannover

Preis: 7 x monatlich 150 €+ 19 % USt. (brutto 178,50 €)

Gesamtpreis: 1.050 € + 19 % USt. (brutto 1.249,50 €), inkl. Lehrgangsunterlagen, Abschlusstest und IHK-Zertifikat

Teilnehmerkreis: kaufmännische Mitarbeiter/-innen mit keinen oder wenigen Vorkenntnissen, Quereinsteiger/-innen, Berufswiedereinsteiger/-innen, Selbständige und Unternehmensgründer/-innen